Hindi magpapasindak ang Armed Forces of the Philippines (AFP) at magpapatuloy pa rin ang kanilang maritime patrol sa karagatang sakop ng Pilipinas.

Ito ang tiniyak ni AFP Public Affairs Office chief Col. Xerxes Trinidad kaugnay sa anti-trespassing policy na ipatutupad umano ng China sa West Philippine Sea (WPS) simula ngayong Sabado, Hunyo 15.

Sa anti-trespassing policy, huhulihin ng China Coast Guard ang mga dayuhang mangingisda na papasok umano sa kanilang teritoryo at ikukulong ng hanggang 60 araw.

Ayon kay Trinidad, malinaw na paglabag sa rule of law at pandaigdigang pamantayan para sa maritime conduct ang ang gagawin ng China.

Nauna nang sinabi ni Philippine Navy Spokesperson for the WPS Commodore Roy Vincent Trinidad na walang anumang mangyayari sa Hunyo 15, at magsasagawa rin sila ng patrolya kasama ang Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) sa WPS. (Edwin Balasa)