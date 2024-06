Hinangaan ang isang Pinoy artist mula sa Carrascal, Surigao del Sur dahil sa obra nitong watawat ng Pilipinas na nakapinta ang mga kilalang tao at kultura ng bansa.

Sa Facebook, ibinida ni RJ Rey Agones Burlat ang kanyang gawa na pina-komisyon ng isang Pilipino sa abroad.

Ang naturang painting ay may laking 4×7-foot.

“MALIGAYANG ARAW NG KASARINLAN,”saad sa caption ni RJ.

“Pilipinas kong mahal” dagdag pa niya..

Ayon kay RJ, dalawang linggo ang nilaan niya upang matapos ito na ginamitan niya ng oil at acrylic paint sa canvas. (Vince Pagaduan)