Wakeup call ito sa atin – Joey Reyes: Thai film tinalbugan Pinoy movies

Nakakalungkot, na nakakatuwa ang nangyayari sa mga sinehan ngayon. Nakakatuwa ang mahabang pila ng mga tao na gustong mapanood ang isang dayuhang pelikula, ang ‘How To Make Millions before Grandma Dies’.

Nakakalungkot, dahil ang mga pelikulang Pilipino, na pinalabas mula pa noong Enero, palaging talunan sa takilya.

Ano ba ang nangyayari ngayon? Bakit mas tinatangkilik ng mga Pinoy ang mga pelikulang dayuhan, na kung titingnan mo, hindi rin naman nalalayo sa mga pelikulang ginagawa ng mga Pinoy?

“Magprangkahan tayo. Mula noong MMFF, na kumita nga, ngayon wala pang kumikitang pelikula na (na prodyus ng Pinoy)!

“Bakit ang mga tao (Pinoy), nanonood ng pelikula na may subtitle? Na made in Thailand? Pero hindi pinapanood ang pelikulang Pilipino.

“Dapat ‘yan tanungin ang mga stakeholders, lalo na ang mga producers, kung ano ang ginawa nitong mga Thai, na tama para sa panlasa natin?

“Kung ia-analyze mo ang pelikula, napaka-simple lang, pero dito (puso) ang tama.

“So, ang tao pala maglalabas ng pera, kapag ang pelikula ay worth watching. So maybe it’s about time, that our producers will think about the kind of movies that they do,” sabi ni Joey Reyes, ang bagong FDCP Chairman.

Dapat daw talagang mag-usap ang mga producers, cinema owners, para masolusyunan ang malalang problema na ito ng show business.

“Kasi hindi naman puwede na 2-weeks a year lang ang Philippine movie industry. Na pang-festival lang tayo. Hindi puwede `yon.

“’Yun talaga ang nakita ko, manonood naman ang mga Pinoy, kung sa tingin nila, ‘yung papanoorin nila ay may kahalagahan.

“At hindi nga nagkaroon ng publicity ang movie nila. Sabi ko nga, iba talaga ang word of mouth.

“At nagpa-survey kami, na ang mga manonood din talaga, hinihintay nila ang mga opinion sa Facebook, at kapag okey, `yun nga, manonood sila,” pahayag pa niya.

Pero bakit nga ba hindi tinatangkilik ng mga Pinoy ang mga pelikulang Pilipino ngayon? Pangit ba ang mga pelikula ng Pilipino?

“Hindi! Pero kailangan may production value. Kasi isipin mo, almost 3 years tayong nakulong dahil sa pandemic. Nakatutok tayo sa mga streaming app. At nanood tayo ng mga Korean drama and movies. At grabe ang production value nila, dahil ang thinking talaga nila, ang audience nila, the world.

“Eh tayo, P8M ang budget mo. Hindi mo ma-match ang nakagawian nila noong pandemic na matindi ang budget ng pinapanood nila sa Netflix.

“It’s a wakeup call. Pero hindi naman `yan problema ng Pilipinas lang, kundi problema rin ng ibang bansa. At hindi natin `yan puwedeng pabayaan,” lahad pa niya.

Anyway, nakatakda ngang makipag-meeting ang mga taga-showbiz with First Lady Liza Marcos. Medyo naudlot daw `yon, dahil naging very busy rin ang First Lady sa iba pa niyang mga obligasyon.

“Pero pag-uusapan doon ay kung paano tulungan ang industriya para mabuhay ulit. Hindi puwede ‘yung kanya-kanya tayong diskarte. Dapat sama-sama tayo. Dapat may plano lahat, na iisa lang ang gusto natin, ang buhayin ang industriya.

“Naabutan natin na ang saya-saya noon. So, dapat talaga magtulong-tulong tayo, para maibalik `yung dati.

“Ang nagiging problema riin kasi ngayon, for example, palabas ang pelikula ngayon, ilang buwan lang ang hihintayin nila, mapapanood na nila sa streaming app, ‘di ba?

“So, kailangan pag-usapan talaga `yan, pag-isipan kung paano mapapabalik ang mga Pilipino na manood sa mga sinehan,” sabi na lang ni Direk Joey.

At oo nga naman, isa pa sa dapat pagtuunan ng pansin ay ang mataas ng bayad sa mga sinehan. Ang Thai movie na kumikita ngayon ay P275 lang ang bayad sa mga sinehan ng SM.

Kaloka, ‘di ba? (Dondon Sermino)