UP back-to-back sa FilOil vs DLSU

NAGWAGI muli ang UP Fighting Maroons sa FilOil Basketball League, ito ang kanilang panagalawang pagkapanalo.

Nakita ang determination ng mga player kahit sila ay nalamangan na ng mahigit 20 puntos, pero sa dulo ay ipinakita nila ang depensa sa mga malalaki at mabibilis ng La Salle.

Ipinakita rin ng pinakamaliit na player ng UP na si JD Cagulangan na hindi importante ang height kundi ang talino at puso ng isang manlalaro na kanyang ipinakita kaya saludo ako.

Malaking epekto din siguro ang pagkatalo nila sa NU papasok ng semis gaya ng lahat, malupit pareho ang training at suporta ng mga eskuwelahan sa parehong koponan.

May mga foriegn players sila at pati training abroad, medyo malaki rin ang mga allowance sa players and coaches kaya malaki din ang pressure sa kanila. Pero ito ay hindi rason kaya see you sa UAAP.

***

Lamang na ng 3-0 ang Boston Celtics laban sa Dallas Mavericks sa NBA Finals.

Mukhang hindi umeepekto ang Luka ‘Magic’ sa championship series pero maganda din kasi ang depensa nila.

Pero hindi pa tapos ang serye, may pag-asa pang humabol ang Dallas, pero bihira sa NBA History na makabawi pa. Abangan natin ang mga susunod na kabanata.

***

Binabati ko ang Mandaluyong Microsmith 16U squad sa unang panalo nila sa Junior MPBL na pinagunahan ng best player na si all-around Elijah Ybanez kung saan ipinakita niya na hindi lang scoring ang importante kundi depensa at rebound din.

Kaya siya ang best player, sinundan ni Adrian Seria sa 19 points, ang makulit sa depensa na si Xerxes Miagar, talino ni Julian Villano at ang mahabang gitna nila, kaya hindi makatira ng maayos ang kalaban na si Andre Gamboa.

Ang Food Alert Philippines ay patuloy pa ring naghahanap ng team at dahil marami nang nag-tryout, hanggang dose lang po ang tatanggapin nila at hahatiin sa dalawang bracket.