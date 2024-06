Kinumpirma ng Department of Justice (DOJ) nitong Huwebes na sinailalim sa house arrest sa Timor-Leste si dating Negros Oriental representative Arnolfo “Arnie” Teves Jr. habang dinidinig pa ang kanyang extradition pabalik ng Pilipinas.

“The Prosecutor Gene¬ral’s Office of Timor-Leste has officially placed former House Representative Arnie Teves under house arrest,” ayon sa DOJ.

Binanggit pa ng ahensiya na si Teves ay 24 oras na babantayan at tanging mga miyembro ng pamilya lamang ang puwedeng bumisita sa kanya.

“The government will maintain close oversight of the situation to ensure that all procedures are both valid and appropriate,” dagdag ng DOJ.

Nauna rito, ini-report ng Timor-Leste media agency Hatutan.com na isinailalim sa house arrest ng Court of Appeals sa Dili si Teves dahil nananatili umano itong “flight risk”.

Matatandaang dumating sa Timor-Leste si Teves sakay ng private plane noong Abril 2023.

Binanggit ng korte na si Teves ay naninirahan sa isang inupahang bahay na ang buwanang renta ay $10,000 kasama ang asawa at dalawang anak. Mayroon din itong 20 empleyado, 10 rito ay Pinoy at ang iba ay Timorese.

“Given the facts above, it is concluded that the risk of flight persists for the extraditee, especially since he has the financial means to leave Timor-Leste,” saad ng korte.

Si Teves ay nahaharap sa multiple murder sa Pilipinas dahil sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at 9 na sibilyan noong Marso 2023.

Naaresto siya sa Dili, Timor Leste noong nakaraang Marso dahil sa inisyung warrant ng Interpol. (Prince Golez/Juliet de Loza-Cudia/Just Ignacio)