Tabing ng TMFF ’24, ibinaba na! `Three for 100’ Best Film ng iAcademy

Itinanghal na ‘best film’ sa ginanap na “The Manila Film Festival 2024 ang “Three for 100: o ang tamang pormal ng pag-uukay at iba pang mga bagay-bagay, I think!” na nilikha ng student film maker mula iAcademy noong Martes ng gabi sa Bulwagang Villegas ng Manila City Hall.

Ang naturang best film na obra ni Cedric Labadia ay tumanggap ng P100,000 premyo mula sa lokal na pamahalaan ng Maynila na siya ring tinanghal na best director.

Naging matagumpay ang Gabi ng Parangal, hindi lamang sa pagkilala ng walong mahuhusay na obrang short film ng mga student filmmakers, kundi maliwanag na naihatid ng walong pelikula ang mensahe sa mga manonood, partikular sa mga Manileño na tumangkilik nito sa Robinsons Manila at Robinsons Magnolia.

“Salamat at minsan pa ay nabigyang daan ng “The Manila Film Festival” ang mga kakaibang talento ng ating mga student filmmakers sa pagpapakita ng kanilang kakaiba at orihinal na kwento sa pamamagitan ng short film,” ayon kay Vice Mayor Yul Servo.

Kabilang rin sa mga nanalo sa katatapos na TMFF ay ang sumusunod: Best Editing Miggy Francisco, Ang Kuan ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila (PLM)

Musical Score

Jose Buencamino – Una’t Huling Sakay ng Colegio de San Juan de Letran

Cinematography

Robert Pareja, Una’t Huling Sakay

Production Design

Three for 100, Badge San Jose

Screenplay

Joyce Ramos and Sharlene Pineda, Ang Kuan

Jury Prize Award

Una’t Huling Sakay (P100K)

Peoples’ Choice Award

Happy (M) Others Day) P100K ng University of the Philippines Film Institute

Best Actor: Gold Aceron

Una’t Huling Sakay

Best Actress: It’s a tie

Amber Jesse Gomez (Happy (M) Others Day

Jillian Villavicencio

Ditas Pinamalas

Pinagkalooban naman ng simbolikong “Key to the City of Manila” ang apat na director na itinampok sa “The Manila Film Festival”. Sila ay sina Lorenzo Pepe Diokno ng “Lumang Tugtugin”, Sigrid Bernardo ng “May at Nila”, Dwein Baltazar ng “Nananahan” at JP Habac, ng “Shortest Day, Longest Night.”

Ang “The Manila Film Festival 2024” ay pinamahalaan ng Department of Tourism, Culture and Arts of Manila (DTCAM) sa ilalim ni Charlie Dungo bilang direktor.

Ayon kay Servo, inaasahan niya na mas maraming student film maker ang lalahok sa TMFF 2025. (Juliet de Loza-Cudia)