Streetboys sumalang sa ‘Eat Bulaga’

Finally sumali na rin sa ‘Rewind The Comeback Stage’ contest ng ‘Eat Bulaga’ ang Streetboys Dancers.

Ito ‘yung bagong contest sa TV5 noontime show kung saan muling sumasayaw on stage ang mga sikat na dance groups noong 80s, 90s and early 2000s para ipakita ang mga sikat nilang signature moves.

Actually, matagal na ring inaabangan ng ‘EB’ viewers at netizens ang pagsayaw ng dance group nina Vhong Navarro at Jhong Hilario sa Dabarkads noontime show at nitong Huwebes nga ay natuloy na rin ang inaabangang performance nila.

Maski sa official social media account ng 90s dance group ay naka-post ang nasabing guesting.

Nagpakitang gilas nga sa pagsayaw ng mga 90s signature dance hit ng grupo sina Chris Cruz, Meynard Marcellano, at Danilo Barrios sa ‘EB’ stage. Wala man sina Vhong at Jhong sa TV5 studio ay ramdam ang presence nila dahil ilang beses pinakita sa screen ang mga photos nila.

Tinanong pa nga ni Maine Mendoza ang tatlong dancers tungkol sa dalawang OG dancer ng Streetboys at mga hosts na ngayon ng ‘It’s Showtime’.

Flinex naman ni Chris, na malaki raw ang utang na loob ng grupo nila nina Vhong at Jhong sa ‘Eat Bulaga’ dahil dito raw sila nagsimula.

Sila raw ang featured dancer tuwing Miyerkoles sa loob ng ilang taon noong mid at late 90s.

Flinex din ni Danilo Barrios na sa ‘EB’ din siya na-discover ni Direk Chito Roño noong maging grand champion siya sa ‘You’re So Kaka’ contest noong 1998. Dahil daw sa TVJ noontime show kaya siya napasali sa sikat na dance group.

Nag-promote na rin ang Streetboys sa nalalapit nilang concert on November 8, 2024 sa New Frontier Theater produced by ATeam (Alcasid Total Entertainment & Artist Management) ni Ogie Alcasid.

Bongga! (Ogie Rodriguez)