Sino raw itong politiko ang nabudol ng kanyang staff matapos pakitaan ng pekeng credential?

Ayon sa nakalap ni Mang Teban, binigyan daw ng magandang puwesto ng politiko ang kanyang staff matapos makitang nakatapos ito ng mas-teral.

Ang hindi alam ng politiko, binili lamang ng staff ang nasabing masteral upang masabing bigatin ang kanyang pinag-aralan.

Masyado raw tiwala ang politiko sa kanyang staff kahit peke ang pinakitang credential sa kanya.

Dating nagtrabaho sa isang ahensiya ng gobyerno ang politiko at nakasama niya rito ang lalaking staff.

Makalipas ang ilang taon, kinuha raw ng politiko ang staff na naiwan sa government agency dahil sa laki ng tiwala niya rito.

Binigyan niya ito ng mataas na puwesto nang magpakita ang staff na nakatapos ito ng masteral.

Dahil elibs sa kanyang sarili, nagmistulang Hitler naman si kolokoy sa opisina ng politiko, dinaig pa ang chief of staff ng kanyang boss.

Lahat daw kasi ng galaw sa opisina, kailangang dumaan dito, ultimo mga reklamo ay kailangang salain niya muna bago makarating sa principal.

Pintahan n’yo na. Ang politiko na may staff na nameke ng credential ay taga-Luzon lamang at may malaking tarpaulin sa kanilang lugar.