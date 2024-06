Ruffa Gutierrez walang angal sa ambush interview kina Lorin, Venice

Dahil sa interbyu ni MJ Marfori ng TV5 sa mga anak ni Ruffa Gutierrez na sina Lorin, Venice ay marami ang nagtanong sa amin kung naka-schedule o biglaan lang iyon?

Actually, ambush interview lang talaga iyon at pinagbigyan lang nina Lorin, Venice si MJ.

Nagkita nga kasi sila sa isang event.

Sabi nga ni MJ sa amin, natuwa siya nang pagbigyan siya nina Lorin at Venice. Komento pa niya, ang PR din pala ng mga anak ni Ruffa.

Nang makausap naman namin si Ruffa, sinabi niyang walang problema sa kanya ‘yung ambush interview sa mga anak dahil ang bilin naman niya kina Lorin at Venice ay maging nice sa press.

“Mana sila sa akin, mapagbigay sa press,” sey ni Ruffa.

Isa nga si Ruffa sa mga artistang marunong mag-appreciate sa tulong ng press sa kanilang mga proyekto.

“I always tell Lorin and Venice na malaki ang naitutulong ng press sa amin,” sey pa ni Ruffa.

Samantala, marami ang natuwa nang i-flex ni Ruffa ang pagkanta ni Venice.

Actually, marami nga ang nagsasabing dapat maging recording artist ang bunsong anak ni Ruffa.

Bongga! (Jun Lalin)