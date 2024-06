NATAGPUANG naliligo sa sariling­ dugo at wala ng buhay ang 73-anyos na resort owner matapos umano itong hatawin ng flower vase sa ulo at mukha ng dati niyang tauhan sa bayan ng Bauan, Batangas noong Linggo.

Kinilala ni Lt. Col. Nestor Cusi, hepe ng Bauan PNP ang biktimang si Carmen Maranan, may-ari ng Maranan Resort sa Barangay Durungao, Bauan, Batangas.

Ayon kay Cusi, nakita sa CCTV ng resort ang dating trabahador na si Roland Mauro nang pumasok ito sa compound ng resort.

Bandang alas-siyete na nang umaga noong Lunes nang matagpuan ng anak ng biktima na si Jennelyn ang kanyang ina na duguang nakahandusay sa sala ng kanilang bahay.

Posibleng paghihiganti umano ang motibo ng suspek sa krimen dahil sa pagsibak sa kanya ng biktima sa trabaho ilang buwan na ang nakalipas.

Sinabi ni Cusi na pasaway ang suspek kaya ito tinanggal ng biktima sa trabaho.

Sa isinagawang imbestigasyon ng Scene Of the Crime Operatives (SOCO), pinukpok ng flower vase sa ulo at mukha ang biktima na naging sanhi ng kanyang kamatayan.

Patuloy pa rin ang paghaha­nap sa tumakas na suspek na sinampahan na ng kasong murder sa piskalya. (Ronilo ­Dagos)