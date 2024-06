Pirmado na ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. bilang batas ang Republic Act No. 12000 o ang Negros Island Region Act kung saan pinag-isa ang mga lalawigan ng Negros Occidental, Negros Oriental at Siquijor Island.

Layon ng bagong batas na lalo pang mapaganda at mapausbong ang ekonomiya ng rehiyon para sa kapakinabangan ng mga Negrense. Inaasahang din sa pamamagitan ng pagsasanib ng tatlong lalawigan ay magiging mas epektibo at episyente ang paghahatid ng serbisyo sa rehiyon.

“In unity there is always strength and that is what we are building¬. And I trust that the people of the newly established Negros Island region will work together to complement each other’s strengths to build a more united and flourishing Negrense community,” anang Pangulo.

Noong 2017, binuwag ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte ang NIR nang mag-isyu ito ng EO No. 38, noong August 7, upang susugan ang EO No. 183 na nilagdaan ni dating Pangulong Benigno “Noynoy” Aquino III noong 2015.

Sa pag-abolish sa NIR, ikinatuwiran ni Duterte na ang “establishment of regional offices of departments and agencies in the NIR requires sub-stantial appropriation to be fully operational, thus competing with government priority programs and projects funding.

Natalo si Duterte sa NIR noong 2016 presidential elections sa karibal nitong si Mar Roxas. (Aileen Taliping)