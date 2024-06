Kinalampag ng Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC) ang mga local government unit na tumulong sa kanilang kampanya laban sa mga naglipanang scam farm sa bansa.

Binanggit ito ng tagapagsalita ng PAOCC sa gitna ng pahayag ng Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor) na umaabot sa 250 Philippine Offshore Gaming Operators (POGO) ang nag-o-operate nang walang lisensiya at posibleng sangkot sa iba’t ibang krimen.

“No self-respecting local chief executive can tell himself or herself that they didn’t know they were doing this or that. You cannot give me the argument that ‘I canceled their permit, I didn’t renew their permit’. We would like to call on all local chief executives, please help us in the fight against scam farms,” giiit ni PAOCC spokesperson Winston Casio sa ANC nitong Huwebes.

Tinanong pa si Casio sa interview kung inutil o pabaya ang local chief executive na mayroong scam farm sa kanilang nasasakupan.

“At the very least, it’s incompetence. I hate to think of the other side of the equation,” ayon sa opisyal.

Noong Marso, sinalakay ng PAOCC ang Zun Yuan Technology Inc. sa Bamban, Tarlac dahil sa pagkakasangkot umano sa mga ilegal na aktibidad online, pati sa human trafficking.

Nakita naman sa mga dokumento ang koneksyon ni Bamban Mayor Alice Guo sa nasabing scam hub. Sinuspinde ng anim na buwan ng Ombudsman si Mayor Guo kaugnay ng inihaing graft case laban dito.

Kamakailan ay sinalakay naman ng PAOCC ang scam farm sa Porac, Pampanga. Nanindigan si Porac Mayor Jaime Capil na wala siyang inisyung business permit sa Lucky South 99 pero nagtataka si Casio kung bakit patuloy itong nag-o-operate.

Ayon pa kay Casio, kailangang kumilos din ang Department of the Interior and Local Government at kalampagin ang mga “local chief executives where these scam farms are located, be they illegal or hiding behind legality or what.”

“You really can’t deny their existence. They are all sticking like sore thumbs,” dugtong ng opisyal.