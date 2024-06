Sinagot ni Senate President Francis “Chiz” Escudero ang viral video kung saan nakitang kinuha ni First Lady Liza Araneta-Marcos ang kanyang wine glass sa Vin D’honneur sa Malacañang noong Miyerkoles, Araw ng Kalayaan.

Sabi ni Escudero, naging maginoo lang siya sa pagkakataong iyon nang kunin ng asawa ng pinakamataas na opisyal ng Pilipinas ang kanyang wine glass saka ininom at ibinalik sa kanya.

“I consider waiting on a lady (first or otherwise) to be gentlemanly,” sabi ni Escudero.

“Maaaring sabihin ng iba na maka-luma o parang ‘under’ pero para sa akin, hindi kailanman magiging makaluma o ‘di uso, anuman ang itawag ng iba, ang pagiging maginoo at pakikipagkapwa-tao,” dagdag pa niya.

Sa viral video, marami ang nagkomento na nagmukha umanong waiter ang Senate president kaya kinuha sa kanya ni FL Liza ang glass wine para inumin.

Ang Vin d’Honneur o wine of honor ay taunang event sa Malacañang tuwing selebrasyon ng Independence Day. Ito ay dinaluhan ng diplomatic community at mataaas na opisyal ng gobyerno, kabilang na sina Escudero at Speaker Martin Romualdez. Hindi dumalo si Vice President Sara Duterte na nasa Davao City noong araw na iyon. (Dindo Matining)