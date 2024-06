Mr. International PH ng San Jose Del Monte! Marlo Martin simpleng estudyante noon, runway model ngayon

Dahil may hang-over pa tayo sa Mister International Philippines isa pang pambato ng Bulacan ang atin na namang kikilalanin, tubong San Jose Del Monte Bulacan, isang tourism student sa Immaculate Concepcion Institution at school heartthrob si MarloMartin.

Sa panayam ng mga Abante Kool boys na sina Kuyz Marky Miranda at Kuyz Drei Pulmones nai-kwento ni Marlo na bata pa lamang ay sumasabak na siya sa modeling “Actually grade 2 palang sumasali na ko, sinali ako ng teacher ko pero di akopinalad noon kasi bata palang ako” Pahayag ni Marlo.

Kaya naman para kay Marlo inspirasyon ang kaniyang mgapinagdaanan upang maging mahusay sa kaniyang tinatahak nakarera sa buhay.

Kwento pa ni Marlo first time lamang niyang sumali sa isangprestihiyosong pageant buong akala nga raw niya ay hanggangsa school lang siya makakarampa pero ngayon ay siya na angnag rerepresenta ng kanilang bayan sa national pageant.

Lumaki man na walang ama masaya naman si Marlo dahilsuportado siya ng kaniyang ina lalo na sa mga hilig niya kaya naman ang bawa’t tagumpay niya ay iniaalay niya di lang sa inakundi maging sa yumao niyang ama.

Pero kahit na tutok sa modeling at pageantry si Marlo sinisiguroniya na prayoridad pa rin niya ang pag-aaral dahil para sa kaniyabukod sa korona pangarap rin ni Marlo ang makapag uwi ng diploma.

Alam niyo ba na bukod sa pag rampa gymrat din si Marlo, madalas siyang tumambay sa gym dahil isa rin ito sa mga hiligniya na parte na rin ng paghahanda niya sa nalalapit nakoronasyon ng Mister International Philippines 2024.

Ang tanong naman ngayon ng mga madlang netizen at mgachismosa nating kapitbahay may jowa na ba ang isang MarloMartin “Si Marlo ay single!” humahalakhak na pahayag niMarlo (Truuue ba? or charr charr lang? LOL!).

Pero di pa jan nagpapatapos chika dahil meron palangpandiinang crush si Marlo sa showbiz nakoooo… sino kaya ito? Well abangan ang full revelation sa exclusive interview kay Marlo sa Abante TeleTabloid kasama ang mga kool na kool nasina Kuyz Marky at Kuyz Drei.

Payo naman ni Marlo sa mga nangangarap at nagsisimula pa lamang kagaya niya “Alamin mo yung worth mo and confidence, kasi kapag mahal mo ang sarili mo andun na lahat kung mahalmo sarili mo kaya mo maging confident kasi kilala mo na sarilimo”.

Laking psasalamat din ni Marlo sa mga walang sawangsumusuporta sa kaniya dahil isa lang naman siya sa mga social media favorites kaya naman abangan ang nalalapit na coronation ng Mister International Philippines 2024 sa June 30 na yan saFJP Arena San Jose Batangas.