Moira ‘tinawanan’ pag-e-emote ni Chito Miranda

Tinawanan lang ni Moira ang pag-e-emote ng Parokya ni Edgar lead vocalist na si Chito Miranda sa kanyang social media account nitong Miyerkoles.

Agad nag-react si Chito sa komentong, “HA HA HA HA HA HA” ni Moira at tila pinagtatawanan ang madamdaming post niya sa Facebook at Instagram.

Ilang sandali pa ay binura na rin ng singer ang ‘HA HA HA HA HA HA’ joke comment sa post ng kaibigang band vocalist at bumawi ito at muling nagkomento sa socmed post ni Chito ng “Miss you always my kuya Chits!!!”

Nag-reply naman ang PNE vocalist ng, “Tambay agad pag-uwi. Kaya hindi kita namimimiss kasi nagkikita naman tayo once in a while eh. Yung iba namimimiss ko kasi iniiwasan ko talaga sa totoong buhay.”

Komento ng netizen, huling-huli raw kasi binanggit ni Chito ang name ni Moira sa mga taong nami-miss niya na nakasama niya sa shows na ginagawa niya kaya tinawanan lang siya nito, “Moira ikaw ang huling nabanggit pero ikaw ang pinaka love ni Chito, mang-aasar ka raw kasi ha ha.”

Nagkasama sina Chito at Moira bilang coaches sa season two ng ‘Idol Philippines’ sa ABS-CBN. Pero hindi lang si Moira ang nagkomento sa nasabing post, maging sina SB19 Stell Ajero at Julie Anne San Jose na nakasama naman ng rock icon bilang coaches sa ‘The Voice Generations’ sa GMA 7.

May kahabaan pero madamdamin ang pinost ni Chito sa kanyang FB and IG accounts. Sa nasabing socmed post, ibinahagi niya ang pagka-miss sa mga nakasamang celebrities sa dalawang talent search shows na sinamahan niya. Inalala rin niya maging ang masasayang experiences habang ginagawa ang mga nabanggit na show.

Dagdag kuwento pa ni Chito, marami raw siyang pinalampas na shows at gigs para sa kanyang banda dahil conflict ng schedule. Nag-enjoy naman daw siya habang ginagawa ang ‘Idol Philippines’ at ‘The Voice Generations’ pero parang napabayaan daw niya ang Parokya ni Edgar.

“But more importantly, sa Parokya ni Edgar kasi, mas kontrolado namin ang sked namin, unlike sa TV, kelangan mo talaga mag work around their schedule. And right now, nasa point ako ng buhay ko na mas trip ko na tumambay lang kasama ng pamilya ko, at tumugtog kasama ng mga kabanda ko. Walang iwanan sa Parokya.”

Puro positive comments at paghanga sa frontman ng PNE ang mababasa sa nasabing socmed post. Pero may nang-intriga rin ha.

“Awwww.Parang may naganap na matinding decision making. If this about you being offered to be part of ‘The Voice Kids’ but ending up choosing not to. Ang sad non kasi super love naming kayong apat na set of coaches. Pero siyempre, we respect your decision. Selfless mo talaga, mahal na mahal mo ang Parokya ni Edgar band mo at ang pamilya mo. Saludo kami sa yo Chito.”

Tinanggihan na nga kaya ni Chito ang pagiging coach sa kauna-unahang ‘The Voice Kids’ sa GMA-7? Sino ang papalit sa kanya at makakasama nina Stell, Julie Anne at Billy Crawford sa bagong season ng ‘TVK’? Wala pang announcement ang Kapuso network tungkol dito. Abangan. (Ogie Rodriguez)