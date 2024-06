Mall show ni Xian Lim ‘nilangaw’?

Viral ngayon ang video sa naganap na mall show ng latest movie ni Xian Lim na ‘Playtime’.

Kaya viral ang nasabing video ay dahil sa daming bakanteng upuan habang kumakanta si Xian sa nasabing mall show.

Biro nga ng mga netizen, mas marami pa raw um-attend na monoblock chairs kesa sa mga tao:

“Masayang-masaya ang mga monoblock (chair) ng makita nila sa personal ang kanilang idolo na si Xian Lim sa isang mall show,” sey sa comment sa nasabing viral video.

May ilan ding netizen na kinumpara ang mall show noong panahon ng pandemic kung saan bawal ang maraming tao sa mall.

“Nakakaloka! Parang kasagsagan ng pandemya ang eksena ng mall show ni Xian.”

“Panahon pa siguro to ng ECQ (enhanced community quarantine). ‘Yung bawal maraming tao sa mall.”

Hindi rin naiwasan ng iba na ikumpara ang mall show ni Xian sa isang sikat na paresan na araw-araw dinudumog.

May amor pa naman siguro ang mga tao kay Xian at hindi lang siguro talaga nagandahan sa trailer ng pelikula kaya hindi dinumog ang mall show?

Anyway, papaano kaya kikita ang pelikulang ito na kung sa mall show pa lang na libre ang entrance ay walang gustong pumunta at manood habang ang isang movie ticket ngayon ay usually nasa 300 Pesos?

Well… (Byx Almacen)