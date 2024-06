Isinapubliko ng Malacañang ang listahan ng mga bagong appointees na pupuno sa mga bakanteng puwesto sa iba’t ibang mga tanggapan ng gobyerno.

Ang mga bagong opis¬yal ay inilagay sa Department of Foreign Affairs (DFA), Department of Health (DOH), Department of Information and Communications Techno¬logy (DICT), Department of Justice (DOJ), Department of Labor ang Employment (DOLE), Department of Trade and Indus-try at ilan pang departamento.

Kabilang sa mga bagong opisyal ay sina Raymond Balatbat bilang Chief of Mission, ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the King-dom of Saudi Arabia; Cathe Ryne Denice Aguilar, Nonito Cabrera Jr at Chryzl Sicat bilang fo¬reign service officers.

Bagong Assistant Secretary naman ng DOH si Paolo Teston; Aldwin Alegre bilang Deputy Commissioner III ng Bureau of Immigration; at Raymond Anthony Dilag bilang Commissioner ng Presidential Commission on Good Government. (Aileen Taliping)