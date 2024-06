Walang magsasakang yayaman sa pag-utang sa 5/6 o sa mga loan shark, ayon kay Sen. Cynthia Villar.

Sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture, sinabi ni Villar, paano gaganda ang buhay ng mga local farmer kung 20% ang interes ng inu-utang sa mga bombay o mga Indian national na nagpapautang ng 5/6.

“Walang pag-asa ang mga farmer na gumanda ang buhay kung pababayaan ninyong mangutang sa 5/6 kasi hindi kayang kitain ‘yung binabayad sa 5/6,” wika ni Villar.

Ayon kay Villar, kahit nga silang magagaling at mayayamang negosyante ay hindi kayang kitain ang 20 percent araw-araw.

“‘Di ba ‘yung P1 sa P5, 20% a day ‘yun? That’s 7,200% a year walang kumikita nang ganu’n kaya forever mahirap ang farmer,” dagdag ng chairper-on ng komite.

Dahil sa laki ng tubo, lalo raw nalulubog sa utang ang mga magsasaka at hindi na nakakaahon.

Aniya, mali ang impresyon ng mga magsasaka na kaya nilang bayaran ang pautang sa loan shark dahil ang hindi nila alam ay pinagkakakitaan sila nang husto ng mga ito.

Kaugnay nito, kinalampag ni Villar ang Landbank at Development Bank of the Philippines na sila ang magpautang sa mga maliliit na magsasaka.

Hayaan na raw ang mga mayayamang magsasaka dahil kayang-kaya nilang gastusan ang sariling produksyon. (Reymund Tinaza)