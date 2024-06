‘Logo’ ng NBA, Jerry West, pumanaw na sa edad 86

NAGPUGAY ang NBA kay Jerry West bago ang Game 3 ng Finals nitong Miyerkoles sa Dallas, binigyan ng NBA at fans ng tribute ang Basketball Hall of Famer sa pamamagitan ng pregame video na sinundan ng 15-seconds ng katahimikan bago ang tipoff ng Mavericks-Celtics game sa American Airlines Center.

Ilang oras bago ang laro ay nabalitang namatay na si West sa edad 86, si Jerry West ang naging basehan ng anino sa logo ng NBA.

“The NBA family mourns the passing of a basketball giant, Jerry West, an NBA cornerstone for over six decades,” ani ABC broadcaster Mike Breen na nag-voice over sa tribute habang pina-flash ang imahe ng alamat sa giant overhead scoreboard.

Mula nang pumasok sa NBA noong 1960 hanggang nag-retire noong 1974, hindi pumalya bilang All-Star si West na kilalang deadly sa kanyang perimeter play at binansagang Mr. Clutch dahil sa walang kabog na responde sa crunch time.

Inihatid niya ang Minneapolis Lakers sa 1972 championship, siya ang kauna-unahang kinilala bilang Finals MVP. November 1983 nang i-retire ng Lakers ang kanyang No. 44 jersey, miyembro siya ng 50th at 75th anniversary teams ng NBA. (Vladi Eduarte)