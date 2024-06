Kimberly Daylisan, Alas Girls naka-bronze rin sa AVC Cup

WINALIS ng Alas Pilipinas ang nakatapat na Australia, 25-13, 25-21, 25-20, upang angkinin ang tansong medalya sa pagtatapos ng kampanya nito sa 22nd Princess Cup U18 Women’s Southeast Asian Volleyball Championship sa Nakhonpathom Gym sa Nakhon Pathom, Thailand.

Nagtulungan ang mga outside hitter na sina Kimberly Rubin Denesse Daylisan at Akeyla Bartolabac na nagawang suportahan nina opposite hitter Jaila Adrao at Harlyn Serneche upang magawang duplikahin ang tagumpay ng mga katapat sa women’s team sa pagwawagi ng tansong medalya.

Ang tansong medalya ay una sa kasaysayan ng Pilipinas sa paglahok nito sa internasyonal na torneo kung saan huli itong nagtapos ng ikapitong puwesto.

Napantayan nito ang tansong medalya na nagawang iuwi ng Alas Women sa pagwawagi nito sa ginanap na AVC Challenge Cup sa Rizal Memorial Coliseum. (Lito Oredo)