Kathryn Bernardo ‘spotted’ sa mall show ni Alden Richards

Trending sa X na spotted daw si Kathryn Bernardo sa Davao City mall show ni Alden Richards!

Yes, nakita nga si Kathryn sa event, pero life-size standee lang niya ito at hindi totoong siya mismo ang nagpunta sa Davao.

Nakakaloka ang KathDen fans dahil parang hindi na sila makapaghintay talaga sa mga gagawing mall shows nina Kathryn at Alden. Super effort at gumagawa talaga sila ng paraan para mapasaya nila ang mga kapwa nila fans. Gusto rin daw kasi nila na laging magkasama ang dalawa. May ganun talaga?

Effective ang ginawa ng fans sa promo mall show para sa bagong teleserye ni Alden na ‘Pulang Araw’ nitong Philippine Independence Day celebration sa Atrium ng Gaisano Mall of Toril in Davao City.

Para raw ma-feel ang presence ni Kathryn ay dinisplay ng faney ang life-size standee ng aktres na nakatayo sa 3rd floor at bandang harapan ng stage.

Nakaharap si Kathryn (standee) sa stage kaya naman habang kumakanta nga ang Kapuso aktor ay panay taas at wagayway ng fan sa nasabing standee na kinaaliwan ng bonggang-bongga ni Tisoy. Tawang-tawa ang aktor sa ginawa ng fans nila ng aktres.

Hiyawan din ang audience sa mall everytime na itataas ang giant photo ng aktres.

Game na game naman at sinakyan ni Alden ang nasabing trip ng mga fan nila ni Kathryn.

Grabe ang excitement ng KathDen ha, for sure mas magiging grabe pa ‘yan once nag-start na ng shooting at promo ang mga idolo nila para sa gagawing reunion movie na ‘Hello, Love, Again’.

Bongga ng KathDen ha, sila na mismo ang gumagawa ng mga ayuda para mapasaya nila ang isa’t isa. Why not di ba? At least marami silang napasaya kasama na nga si Alden.

‘Yun na!