Justine Baltazar sinindihan opensa ng Pampanga vs Davao

Mga laro sa Sabado:

(University of Bagued Gymnasium)

4:00pm – Marikina vs Bataan

6:00pm – Nueva Ecija vs Paranaque

8:00pm – Rizal vs Abra

KINARNE ng defending champions Pampanga Giant Lanterns ang Davao Occidental Tigers sa pamamagitan ng nakakasilaw na 81-47 na iskor mula sa one-two-punch nina Lervin Flores at reigning MVP Justine Baltazar para lalo pang pahabain ang ratsada sa 11-game winning streak, habang lumista ng three-game winning run ang Iloilo United Royals at unang panalo para sa Bicolandia Oragons sa pagpapatuloy ng elimination round ng Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) Sixth Season, Miyerkoles ng gabi sa Bren Z. Guiao Convention Center sa San Fernando, Pampanga.

Simula pa lamang ng laro ay maaga nang lumayo ang Pampanga sa paglista ng 24-8 sa pagtatapos ng first period na higit pang pinalobo sa 43-17 sa halftime, habang lumobo nang husto sa 60-30 sa pagpasok ng final period kasunod ng 47 percent field goal shooting ng Pampanga at dominanteng 63 kabuuang rebounds sa laro.

Nanguna sa iskoring ang dating 3×3 champion na si Flores sa 15 puntos mula sa 7-of-10 field goals kasama ang bigating 19 rebounds kabalikat si dating Gilas Pilipinas forward Baltazar sa 14 puntos, 10 boards, apat na assists at dalawang blocks.g

Nag-ambag rin sina Encho Serrano sa 11 puntos, Archie Concepcion sa 10 at Kurt Reyson sa walong puntos, walong boards, limang assists at dalawang steals para dalhin sa 11-1 rekord ang Pampanga sa solo third place.

Walang manlalaro naman ang tumapos ng doble pigura para sa Davao na pinagbidahan ni Bonbon Custodio sa walong puntos at Chris Lalata sa anim na puntos para bumagsak sa ikalawang sunod na pagkatalo sa 8-4 kartada sa 29-team tournament.

Limang manlalaro naman ang tumapos ng doble pirgura para sa Iloilo tungo sa third straight na panalo para talunin ang South Cotobato Warriors sa 89-83 sa ikalawang laro.

Bumida si dating University of the Philippines Fighting Maroons guard CJ Cansino sa 21 puntos kasama ang tigatlong assists at steals katulong sina Gwyne Capacio sa 18 puntos, RV Berjay sa 13 puntos at pitong rebounds, dating La Salle guard Mark Nonoy sa 12 puntos, siyam na boards at apat assists at Clint Doliguez sa 10 puntos at limang boards tungo sa 5-7 marka.

Nabalewala naman ang kinanang game-high ni Antonio Joson sa 23 puntos, walong rebounds at limang assists para sa South Cotobato na nalaglag sa 9-4 rekord.

Importanteng depensa naman ang ginawa ni Chris Javier, habang kalmadong pagsalpak ng free throws ang ginawa ni Raffy Reyes upang mailista ng Bicolandia ang 62-61 panalo kontra Bacolod City of Smiles sa unang laro.

Tumapos si Javier ng 13 points na sinundan ni Raffy Deles ng 12 points at 10 rebounds, habang nag-ambag sina Reyes at Cyrus Llarena ng tig-10 puntos para makuha ang unang panalo katabla ang Bacolod sa parehong 1-12 baraha. (Gerard Arce)