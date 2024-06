HINDI na bago sa mga Pinoy ang maghanap ng mga mapa-pagkaabalahan kapag nababagot.

Ang ilan nga sa atin, patok na ang mga trending video maging sa ibang bansa! Kaya naman talagang hindi nawawala ang tawanan saan man sa bansa.

Tulad na lang nga ng trending TikTok video ng magbabarkada na nakasakay sa isang jeepney.

Dahil nga sa traffic, hindi pinalagpas ng mga ito ang kumanta at mag-concert sa loob!

Sa upload ni @itshappieee sa kaniyang account, makikita nga ang uploader na bumabanat ng kanta ni Taylor Swift at madamdaming binirit ito. Hindi naman magkamayaw sa tawanan ang kaniyang mga kasamang todo video sa kanilang tropang kinair ang pag-awit ng Back To December!

“Grabe ka Legarda dahil sa traffic mo napakanta ako”, caption ni ate sa kaniyang video.

Nasa kalahating oras kasi ang tinagal ng biyahe ng mga ito kaya naman sinulit na rin sa paggamit ng feature ng astig na jeepney na kanilang sinakyan.

Umabot na sa higit tatlong milyon na view ang nasabing ala Taylor Swift concert sa jeep ni ate habang pinusuan naman ng nasa halos 300k na user!

Ikaw, keri mo bang bumirit sa loob ng jeepney at aliwin ang mga nababagot na pasahero? Comment na! (MJ Osinsao)