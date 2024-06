Iwas budol! Tips sa pagbili ng lupa

Isa sa karaniwang binibiling investment ng isang tao ay lupa.

Sino ba naman kasing hindi gustong magkaroon ng sariling lupa at bahay?

Pero bago bumili ng lupa, dapat tiyaking hindi ka maloloko ng iyong pagbibilhan para masigurong hindi masasayang ang iyong investment lalo na ang iyong pinaghirapan.

Una, alamin kung may titulo ang lupa at kung kanino ito nakapangalan.

Kapag ito ay may titulo, kausapin dapat ang sinumang nakapangalan dito tungkol sa pagbili ng kanilang lupa.

Mahalaga ring tingnan ang kalidad ng papel na gamit sa titulo.

Ang mga palsipikadong titulo ay karaniwang nakasulat sa parang kartolinang papel.

I-check ding mabuti ang lahat ng mahahalagang impormasyong nakasulat sa titulo.

May mga titulo na hindi malinis at may mga nakasulat na annotations o liability ng lupa.

Kapag hindi ito naisaayos at nabili mo na ang lupa ay ikaw na ang siyang mananagot dito.

Sakali namang walang titulo ay hingin ang tax declaration ng lupa.

Dito makikita kung sino ang nagbabayad ng amelyar o real property tax na siya ring may-ari ng lupa.

Makikita rin dito kung binabayaran pa ang amelyar dahil kung hindi na nababayaran ay posibleng isama ito sa halaga ng bibilhing lupa.

Tiyakin ding tama ang sukat na binibiling lupa sa dokumento.

Hingan din ng permit ang may-ari at kumuha ng geodetic engineer na susukat sa lupa na iyong binili.

Maging wais at huwag basta-bastang bibili! (Natalia Antonio)