Ivana Alawi nagutom, nabaliw sa challenge

Wagi na naman ang bagong vlog ni Ivana Alawi, ang ‘Letting the person in front decide what we eat for a day!’

Ilang oras pa lang ay mahigit kalahating milyon na ang nanood.

Kasi nga, bumalik si Ivana, kasama ang pamilya niya, sa mga content na ginagawa nila noon, ang tungkol sa mga challeng-challenge.

At klik nga ito sa mga fan nila. Tulad nga nito, na kung ano ang in-order ng taong nauna sa kanila, ‘yun din ang oorderin nila.

At siyempre, dahil drive-thru ang eksena, kaya palaging nagkakagulo every time na nakikita sila.

‘Yun nga lang, palaging good for one lang ang mga order ng mga taong nauna sa kanila. Eh, apat sila sa sasakyan, kaya hati-hati sila sa mga na-order nila.

“Gutom kami for today’s video!” sabi ni Ivana.

Eh, dalawang fastfood, isang coffee shop nga ang napuntahan nila, pero bigo pa rin sila na matikman ang mga gusto nila. Eh sa challenge kasi na `yon, bawal silang kumain nang ibang lafang, at ang mga inorder lang talaga ng mga tao sa harap nila ang puwede nilang kainin.

Kaya ang ending, umuwi nga silang gutom na gutom.

“Nanghihina na ako, nagdidilim na ang paningin ko. Gutom na gutom na ako. Parang nanlalabo ang paningin ko sa sobrang gutom,” chika ni Ivana.

At siyempre noong gabi na ay tinuloy pa rin nila ang challenge, at buti na lang dahil marami-rami rin ang inorder ng taong nauna sa kanila, kaya nagbunyi sila.

At bongga nga rin pala sila, dahil binabayaran nila ang inorder ng mga tao sa harap nila, pati na ng mga tao na nasa likod nila.

Siyempre, masayang-masaya ang mga fan, dahil nakalibre na sila ng pagkain, nakapag-selfie pa sila sa Alawi family.

“Pero sa mga ganitong challenge talaga, nagutom talaga kami. Nabaliw talaga kami. Nakita niyo naman. Hahahaha!” sabi ni Ivana.

Kaloka! (Dondon Sermino)