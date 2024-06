Francisco Rivera itinalagang bagong chairman ng GAB

SORPRESANG itinalaga ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos, Jr noong Lunes si Atty. Francisco J. Rivera bilang bagong chairman ng ahensiya nito sa professional sports regulation na Games and Amusements Board (GAB).

Pinangasiwaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang panunumpa ni GAB Chairman Rivera sa Malacañang noong 10 Hunyo 2024, ayon sa Presidential Communications Office.

Papalitan ni Atty. Rivera ang kapwa nito abogado na si Atty. Richard Clarin na may magandang iniwan na programa sa ahensiya sa pagpapatupad ng tinagurian nito na 3XPRO advocacy.

Taglay nama ni Rivera ang mahusay na background sa akademya. Nakuha niya ang kanyang Bachelor of Science degree sa Commerce, Major in Accounting, 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑎 𝑐𝑢𝑚 𝑙𝑎𝑢𝑑𝑒, mula sa Unibersidad ng San Carlos noong 1987, kung saan siya ay may kapansin-pansing ranggo na pangatlo sa Public Accountant (CP98) Examination sa CP98.

May hawak din ito na Bachelor of Laws degree mula sa Unibersidad ng Pilipinas, kung saan siya ay nagtapos ng ikawalo sa kanyang klase. Siya ay na-admit sa Philippine Bar noong 1996.

Higit pa rito, si Rivera ay miyembro ng Order of the Purple Feather, ang Honor Society ng UP College of Law.

Bilang isang batikang abogado, si Atty. Rivera ay dalubhasa sa sibil at kriminal na paglilitis sa harap ng hukuman, kabilang ang Sandiganbayan, gayundin ang pagsasanay sa Court of Appeals at Korte Suprema.

Inihayag naman ng mga opisyal at empleyado ng GAB ang masigasig na pakikipagtulungan sa ilalim ng bagong pamumuno ni Chairman Rivera, upang isulong ang propesyunal na sports ng Pilipinas at labanan ang lahat ng aktibidad ng ilegal na pagsusugal na nauugnay sa mga propesyunal na palakasan at laro. (Lito Oredo)