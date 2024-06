Ex ni Kim Chiu, iniintriga lang?

Naku, may sagot ang isang insider ng GMA Pictures sa intrigang ‘nilangaw’ ang mall show ni Xian Lim para sa pelikulang ‘Playtime’ na co-star ng ex ni Kim Chiu sina Sanya Lopez at Coleen Garcia.

May mga pilit lang daw na nang-iintriga kay Xian.

Sabi ng kausap namin, baka ‘yung viral video raw ay nung start ng mall show. Pero dumami rin daw ang tao.

May pinadala pa ngang pictures at video sa amin, ha!

Anyway, inusisa na rin namin ang taong kausap namin tungkol sa tsikang mahina sa takilya ang movie ni Xian.

Kokonti lang daw kasi ang mga tao noong magbukas ito sa mga sinehan last Wednesday.

Sagot ng taong kausap namin, “‘Playtime’ is doing better than ‘Fruitcake’ pero malayong mababa sa ‘Inside Out 2’.

“Wala pa namang local film na kumita this 2024.

“Mababa prod cost namin, each company in this joint venture with Viva, para bawi na sa streaming and TV rights.

“Kahit nga walang theatrical bawi na kaming pareho.”

So ayun, kung lalakas ang kita ng ‘Playtime’ sa mga sinehan ngayong weekend ay parang bonus na lang iyon sa GMA Pictures at Viva Films, ha!

Pagtatanggol pa ng kausap namin, marami pa rin daw fans si Xian.

Ang supporters nga raw ni Xian ay maraming block screenings para sa ‘Playtime’.

‘Yun na! (Jun Lalin)