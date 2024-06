ALIW talaga ang section ng klase mo kapag may pa-performance si teacher.

Bukod kasi sa walang lecture na talagang marami sa atin ang nababagot, nakakaaliw rin talaga ang mag-acting o magsasayaw o magkakanta sa harap ng mga nagtatawanang kaklase mo.

Pero minsan ay hindi rin umaayon sa atin ang tadhana at dahil busy si ma’am o sir, hindi natutuloy ang kanilang mga pa-activity.

Ito ang eksena sa isang viral TikTok ni @reynabgl kung saan ini-announce nga ng isang guro sa klase na hindi matutuloy ang kanilang klase sa oras na ‘yon na naka-skedyul na may performance ang mga estudyante.

Kaya naman may ilan nang naka-costume ang nabigo sa announcement!

Kagaya ng isang estudyante na nag-ala-Sadness ng Inside Out at nagpapintura pa ng kulay asul sa mukha with matching blue costume!

Kaya naman talagang nalungkot na rin ito sa announcement!

Inulan naman ng nakakatawang komento ang comment section sa eksena ni ateng sadness!

“Ay teh pag ako ‘yan kahit sadness itsura ko magiging anger bigla,” aliw na saad ng isa.

“ literal na malungkot si sadness,” saad naman ni T.

“ ‘Yung si sadness ka tapos napasaya mo buong klase,” eksena naman ni Maan A.

Umabot na sa isa’t kalahating milyong view ang nasabing post ni ate at pinusuan na rin ng nasa 163k user!

Oh ikaw, magiging si sadness ka rin ba sa klase kapag ‘di natuloy performance? Comment na! (MJ Osinsao)