Edukasyon ang susi tungo sa mas magandang kinabukasan

Nagbigay-saya at inspirasyon tayo nitong mga nakaraang araw sa mga graduation ceremonies sa iba’t ibang bahagi ng bansa kung saan tayo’y naimbitahang dumalo bilang pangunahing tagapagsalita. Hindi ko mapigilang mapabilib sa mga kabataan natin na nagsisikap para maabot ang kanilang mga pangarap. Ang edukasyon ay tunay na susi tungo sa mas magandang kinabukasan.

Nagpapasalamat ako sa University of Cagayan Valley sa Tuguegarao City, Cagayan; Immaculate Conception Child Development Center, Inc. sa Pandi, Bulacan; Southern Luzon Technological College Foundation, Inc. sa Legazpi City, Albay; Saint Amatiel Education System; at sa Philippine Christian University-Dasmariñas City, Cavite branch, na ilan lamang sa mga nag-imbita sa akin sa kanilang mga graduation o commencement exercises nitong nakaraang mga araw. Bukod sa aking talumpati, naghatid din tayo ng mga munting regalo sa mga graduates at faculty. Binigyan ko rin ng espesyal na regalo ang ilang topnotchers.

Nagpadala rin ako ng mensahe at suporta sa graduation ng Dipolog Medical Center College Foundation, Inc. sa Dipolog City; moving up ceremony ng St. Robert’s International College Senior High School sa Iloilo City; at graduation ng Yllana Bay View College, Inc. sa Pagadian City, Zamboanga del Sur.

Lagi kong paalala sa mga ga-graduate na ito ay simula pa lamang ng kanilang paglalakbay sa totoong buhay sa labas ng paaralan. Magpasalamat sila sa kanilang mga magulang at guro na nagsakripisyo para itaguyod ang kanilang kamalayan. Maging mapagmatyag sa mundong kanilang ginagalawan at magmalasakit sa mga kapwa nilang higit na nangangailangan. Higit sa lahat, gamitin nang mabuti ang bawat oportunidad na ibinigay sa kanila ng Panginoon upang makapagserbisyo sa kapwa at maging instrumento ng magandang pagbabago sa kanilang komunidad.

Tulad ng payo sa akin ni Tatay Digong, laging unahin ang kapakanan ng kapwa Pilipino at interes ng bayan dahil hinding-hindi ka magkakamali riyan.

Naalala ko noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, naisabatas ang Republic Act No. (RA) 10931, o ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Malaking tulong ito para sa mga estudyanteng mahihirap dahil nagbibigay ito ng libreng edukasyon sa mga state at lokal na kolehiyo, unibersidad, at state-run technical vocational institutions.

Ngayon, isinusulong ko ang Senate Bill No. (SBN) 1360 na naglalayong palawakin pa ang saklaw ng Tertiary Education Subsidy kapag naisabatas na ito. Isinusulong din natin ang SBN 1864, o ang Student Loan Payment Moratorium During Disasters and Emergencies Bill.

Bukod dito, naisabatas na rin ang RA 11984, o ang “No Permit, No Exam Prohibition Act.” Kamakailan lamang, naisabatas na rin ang RA 11997, o ang “Kabalikat sa Pagtuturo Act,” na naglalayong taasan ang teaching supply allowances para sa mga public school teachers. Co-author at co-sponsor ako ng mga batas na ito.

Habang nasa Legazpi City tayo noong June 6, tumulong din tayo sa 2,000 miyembro ng TODA kasama si Gov. Grex Lagman. Kasama naman ang Cooperative Development Authority ay sumuporta tayo sa 23 kooperatiba sa rehiyon sa pamamagitan ng programang ‘Malasakit sa Kooperatiba’ na ating isinulong. Dinaluhan din natin ang Bicol Social Media Summit. Ininspeksyon ko rin ang New Legazpi Evacuation Center sa Brgy. Banquerohan, na aking isinusulong bilang vice chair ng Senate Finance Committee.

Noong June 9, bilang chair ng Senate Committee on Sports, pumunta ako sa Quezon City upang itaguyod ang grassroots sports development at suportahan ang basketball cup kasama ang Philippine Sports Commission na inorganisa ni Councilor Mikey Belmonte.

Binisita natin ang Pasig City noong June 10 at pinangunahan ang pamamahagi ng tulong sa 1,000 residenteng nawalan ng hanapbuhay, kasama sina Vice Mayor Dodot Jaworski at mga konsehal na sina Bel Asilo, Kiko Rustia, Eric Gonzales at Volta delos Santos. Katuwang din natin dito ang DOLE para mabigyan sila ng pansamantalang trabaho.

Noong June 11, dumalaw tayo sa Cavite at binisita ang bagong Super Health Center sa Imus City. Namahagi rin tayo ng tulong sa 2,000 na mahihirap, at barangay health and nutrition workers na nakatanggap din ng tulong pinansyal sa pamamagitan ng ating pagtutulungan kasama si Mayor AA Advincula. Nag-inspeksyon din tayo sa ginawang bypass road doon na ating isinulong na mapondohan.

Noong June 12, kasabay ng ating Independence Day celebration, dumalaw ako sa Philippine Children’s Medical Center sa Quezon City upang makasama ang mga batang pasyente roon. Nagpapasalamat ako sa kanilang pagbati sa akin para sa aking darating na kaarawan. Hindi ko man ugaling magdiwang ng birthday, masaya na rin ako na nabigyan ako ng oportunidad na makatulong sa kanila sa abot ng aking makakaya, makapagbigay ng regalo at kasiyahan, at makapag-iwan ng ngiti sa oras ng kanilang pagdadalamhati lalo na sa mga batang ito na sa murang edad ay may hinaharap na pagsubok sa kanilang kalusugan.

Samantala, nakarating naman ang aking Malasakit Team sa iba’t ibang lugar para tulungan ang mga kababayan nating nahaharap sa iba’t ibang krisis, kabilang na ang walong pamilya na biktima ng sunog sa Baguio City.

Namahagi rin kami ng dagdag na tulong sa 500 na mahihirap sa Dipolog City kasama si Mayor Darel Uy; 1,000 sa Echague, Isabela kasama si Mayor Kiko Dy; 726 sa Dapa, Surigao del Norte kasama si Mayor Abeth Matugas; at 200 naman sa Sto. Domingo, Ilocos Sur na biktima ng Typhoon Egay.

Tumulong din tayo sa mga nawalan ng trabaho tulad ng 73 sa Las Piñas City katuwang si Brgy. Capt. Ronnie Fuentes; 84 sa Nasugbu, Batangas katuwang si BM Armie Bausas; 111 sa Calintaan, Occidental Mindoro kasama si Mayor Dante Esteban; at 106 naman sa Calapan, Oriental Mindoro kasama si Mayor Malou Morillo.

Tumulong din kami sa 31 na mahihirap na residente sa Tabaco City, Albay kasama si Mayor Kristel Lagman-Luistro, na nabigyan din ng tulong pangkabuhayan mula sa gobyerno.

Naisagawa rin ang turnover ng Super Health Center sa Sta. Josefa, Agusan del Sur at inauguration naman ng Super Health Center sa San Jose, Tarlac na ating isinulong upang ilapit ang pangunahing serbisyong medikal sa mga komunidad.

Sa aking mga kababayan, patuloy lang po tayong magtulungan tungo sa mas magandang kinabukasan para sa ating mga anak. Tulad ng sabi ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan.

Bilang inyong Mr. Malasakit, asahan ninyo na patuloy akong magseserbisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya dahil bisyo ko na ang magserbisyo, at naniniwala ako na ang serbisyo sa tao ay serbisyo sa Diyos.