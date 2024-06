Nakakapanibago talagang makakita ng isang bahay na may doorbell.

Kaya naman kapag nakakakita nito, aliw na aliw ang mga batang pindutin at patunugin ito para gambalain ang may ari ng bahay!

Ang ilan nga, pindot sabay takbo!

Pero paano kung ang doorbell na pinindot mo, tila mala-MMK ang tunog? Aalis ka ba o magda-drama sa harap ng pinto?

Iyan ang eksena sa isang video sa TikTok kung saan ang doorbell, papaiyakin ka sa tunog nito!

Sa post ng account na @videospurposeonly, makikita nga na pinindot ng uploader ang doorbell at pumasok sa pinto para paringgan ang sound.

Hindi pangkaraniwang tunog ng doorbell ang eksena nito kundi isang malungkot na musikang magpapaiyak sa sinumang pipindot nito.

“Sinong ‘di iiyak at mapapa-isip sa doorbell na to!?!” caption ng uploader sa video.

Maging ang mga netizen, ‘di pinalagpas ang video at kaniya-kaniyang komento!

“isa, dalawa, tatlo pagod na ako mag-doorbell sa pinto, apat, lima, anim,” aliw na eksena ni Texus.

“Yung ang tagal mong nag-move on tapos isang doorbell lang bumalik lahat,” eksena naman ng isa.

“ Yung dumating order mo sa Lazada tas biglang nag-reminisce,” dagdag pa ni Rich.

Umabot na ang video ng higit 4.4 million view at kalahating milyong reaction mula sa mga malulungkot at aliw na netizen!

Ikaw, keri mo bang ganito ang inyong doorbell? Comment na! (MJ Osinsao)