Dollarama makikilatis

MAKIKILATIS ang tikas ng pangarerang si Dollarama pagsalang nito sa Philracom Rating Based Handicapping System Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong Biyernes.

Rerendahan ni jockey Yeeson Bautista, makakatagisan ng bilis ni Dollarama ang anim na mahuhusay na kabayo sa distansiyang 1,200 metro.

Nakalaan ang added prize na P10,000 na ikakalat sa unang tatlong kabayong tatawid sa meta at karagdagang P11,000 para naman sa winning horse owner.

Ang ibang paparada sa pista ay sina Tifosi, Double Strike, Pendant, Naughty Angel, Christiano at Double Time kung saan hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P7,000 habang P2,000 at P1,000 ang second at third placer, ayon sa pagkakasunod.

Kukubrahin naman ng breeder ng mananalong kabayo ang P4,500 habang P1,000 at P500 ang second at third.

Ayon sa komento ng mga karerista, posibleng magpakitang-gilas din ang kalahok na si Pendant na gagabayan ni Andreu Villegas at kabayong si Christiano na toka ni jockey RJC Tabor.

Samantala, walong karera ang bibitawan ngayong Biyernes na magsisimula sa alas-5 ng hapon, inorganisa ito ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI).

Posibleng abangan din ng mga karerista ang bakbakan ng 11 tigasing kabayo sa isa pang PRBHS na pakakawalan sa pang-apat na race. (Elech Dawa)