Daniel Quizon draw sa round 10 ng 2024 FIDE World Junior Chess

NAKIPAGKASUNDO ng draw si Grandmaster-elect at International Master (IM) Daniel Maravilla Quizon kay IM Kazybek Nogerbek ng Kazakhstan sa 10th at penultimate round para makisalo sa pangalawang puwesto sa FIDE World Junior Chess Championships 2024 na nilalaro pa rin sa Radisson Gift City sa Gandhinagar, Gujarat, India, Miyerkoles ng gabi.

Nakalikom na si 20-year-old Quizon ng 7.5 points matapos ang 33 moves ng Sicilian Defense at makisiksik sa four-way tie sa second.

Kaparehong puntos ni Quizon sina Nogerbek, GM Emin Ohanyan ng Kazakhstan at GM Luka Budisavljevic ng Serbia.

Tinalo ni GM Mamikon Gharibyan ng Armenia si IM Rudik Makarian ng Russia sa 79 moves ng Bogo-Indian Defense para umiskor ng 8.0 puntos at makuha ang solong liderato patungo sa huling round.

Sunod na makakalaban ni 20th seed Quizon si GM Ohanyan na naglalayon na maging kauna-unahang Filipino world junior champion o lampasan ang ikatlong puwesto ni Nelson “Jet” Mariano II noong 1994 na edisyon ng torneo.

Ang world junior stint ni Quizon ay sinusuportahan ng Kamatyas Chess Club na pinamumunuan nina NM David Almirol at IM Roderick Riataza Nava.

Kailangan ni Quizon na makuha ang panalo upang malaki ang tsansa na magkampeon sa 11 rounds Swiss System chessfest upang makamit ang outright grandmaster title.

May tatlong GM norms na si Quizon kailangan na lamang niyang maabot ang 2500 elo rating requirement upang maging ganap na GM ng Pilipinas.

Kasalukuyang may 2448 ELO rating si Quizon at meron na siyang plus ELO standard rating na 13.4 points pagkatapos ng round 10. (Elech Dawa)