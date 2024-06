Boston Celtics lumapit sa korona

HUMARABAS si Jayson Tatum ng 31 points, sinegundahan ni Jaylen Brown ng 30, at sinalag ng Boston Celtics ang rally ng Dallas Mavericks para ipreserba ang 106-99 win sa Game 3 ng NBA Finals Miyerkoles ng gabi (Huwebes sa Pilipinas).

Nakaiwas sa collapse ang Celtics, abante na sa series 3-0. Puwede na nilang walisin ang Mavs sa Game 4 sa Sabado (araw sa Manila) sa Dallas pa rin.

May sahog pang 8 rebounds, 8 assists si Brown. Ang 16 na lang ni Derrick White ang naka-double digits sa Celtics pero abot-kamay na ang NBA record 18th championship banner.

Halos mapakawalan ng Boston ang 21-point lead 11 minutes pa sa laro pero nakarekober.

“The game of basketball is about runs,” giit ni Tatum. “It’s never going to go like you expected.”

Dalawang oras bago ang tip off ay na-scratch sa lineup si Celtics center Kristaps Porzingis pero konti lang ang deficit ng Boston sa rebounds 43-36. May left leg injury ang 7-foot-2 Latvian, hindi sigurado kung makakabalik sa series.

Pinangunahan ng 35 points ni Kyrie Irving ang hosts. Naka-26 points, 6 rebounds, 6 assists si Luka Doncic bago na-fouled out higit 4 minutes pa sa laro.

Nagkasa ng 20-5 run ang Boston para lumayo 91-70, sumagot ng 22-2 blitz ang Mavs. Nang mapituhan ng sixth foul si Doncic, nagbaon ng jumper si Irving para idikit sa 93-92, 3:37 pa sa laro.

Nag-take charge mula roon sina Tatum, Brown at White, pinaghatian ang final 13 points ng C’s para kubrahin ang panalo. (Vladi Eduarte)