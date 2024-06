Blythe cinelebrate pagiging single

Kasabay ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas ay ang araw rin ng pagiging malaya ni Andrea Brillantes sa kanyang dating boyfriend na si Ricci Rivero.

Matatandaang June 12 last year nang maghiwalay sina Andrea at Ricci at mula nga noon ay hindi pa ulit nagkadyowa ang dalaga.

Dahil nakayanan ni Andrea na walang lalaki sa buhay niya sa loob ng isang taon ay ipinagdiwang ito ng mga kaibigan niyang sina Bea Borres at Danica Ontengco

Nakakatuwa nga ang mga kaibigan ni Andrea na binigyan pa siya ng mga ito ng cake para i-celebrate ang pagiging single niya.

Shinare ni Andrea sa kanyang Instagram story ang picture ng cake na may design na greeting mula kina Bea at Danica.

“Congratulations! You’ve made it through an entire year, which is 365 days, without a boyfriend. Good job!”

Sey naman ng Kapamilya actress sa kanyang caption, “OA sa pagiging supportive, ramdam kahit nasa States (USA).”

Sa sumunod na story ni Andrea sa Instagram ay kitang masaya na hawak-hawak niya ang nasabing cake.

May isa pa siyang cake na pinost sa mga sumunod niyang Instagram story kung saan mababasa naman sa greeting ang, “Happy Singlesary,” at may date na “06.12.”

Kaya naman binati ni Andrea ang kanyang sarili ng, “Happy Independence Day at Happy Anniversary sa ‘kin. Emz.”

Hindi naman naka-tag kung sino ang nagpadala ng cake pero pakiusap niya na huwag na raw magpadala ng cake dahil hindi naman niya birthday.

May mga nagsabi nga pala na si Andrea ang patunay ng isang tao na kaya maging masaya kahit solo o single.

