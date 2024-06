HINDI na mawawala sa kultura ng mga kabataan ngayon ang pag-inom ng alak kasama ang barkada.

Ika nga ng ilan, kahit saan pa yan, basta kasama ang tropa, pupuntahan!

Kaya naman hindi rin mawawala ang mga nakakalokang moments sa inuman!

Katulad na lang ng nakakatawang eksena sa inuman ng magbabarkada sa isang viral video sa TikTok. Sa kawalan kasi ng kutsilyo, aliw na ginamit ng isang beki ang kaniyang baba para mabasag ito!

Sa video na ini-upload ni @yvo1dp, makikita ang isang beki na tila nahihirapang biyakin ang yelo na hawak para gamitin sa inuman.

Wala kasi silang kutsilyo na puwedeng gamitin sa yelo kaya naman sinubukan niya itong basagin sa mesa na ‘di rin gumana.

Ang last resort ni beks, sa baba niya ito babasagin na siya namang effective! Oh diba, mas matalas pa sa kutsilyo!

“POV: Hindi n’yo mahanap ‘yung kutsilyo para sa yelo, NO CHOICE NA HAHA,” caption ng uploader sa video.

Samu’t saring komento naman ang iniwan ng madla sa kakaibang talent ng baba ni ate!

“Literal na may ambag talaga HAHAHAHAHAHHAHA,” komento ng isa.

“If symptoms persist, consult your doctor,” aliw na eksena ni J.

Umabot na nga sa dalawa’t kalahating milyong view ang talent ni ate at pinusuan na rin ng nasa 127k user na talaga namang humanga at natawa sa kaniyang nakakatawang talento!

Oh ikaw, kaya ba ng baba mo na magbasag ng yelo? Comment na! (MJ Osinsao)