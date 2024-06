Ayuda sa 23 dating rebelde kinasa ng Quezon LGU

Nasa 23 dating rebelde ang nabigyan ng P15K cash incentives habang may piling apat pa ang nabigyan ng livelihood assistance ng Quezon Provincial Government kasabay ng pagdiriwang ng Peace Summit 2024 para sa unang taong anibersaryo ng Insurgency free at paggunita ng ika-126th Independence Day ng bansa.

Pinangunahan ni Quezon Governor Dr. Helen Tan, kasama ang mga opisyal ang lahat ng Sangguniang Panglungsod at Panlalawigan, maging ang mga opisyal ng Region 4A ng Philippine National Police (PNP) at Armed Forces of the Philippines (AFP) sa pagdedeklara ng insurgency free at ngayon ay isa ng Provincewide declaration of Stable Internal Peace and Security (SIPS).

Una nang sinabi ni Gov. Tan na “sama sama tayo para sa kaunlaran ng lalawigan ng Quezon” at natupad naman makaraan ang naganap na SIPS sa pamamagitan ng pagtatayo at pagpapaganda ng mga paaralan, paglalaan ng de-kalidad na edukasyon, nagkaroon ng environmental protection, government initiative at pagbuo ng

foundation of peace and security.

Sinabi pa ng gobernadora na dahil rin sa tulong ng AFP at PNP ay nakamit ang kapayapaan sa mga lalawigan.

Kabilang sa dumalo sa Peace Summit si Senator Francis Tolentino na nagbigay ng pagpuri sa Ina ng Probinsya ng Quezon dahil naitaguyod ang kaligtasan ng probinsya at isa sa mga naunang idineklarang insurgency free na lalawigan sa bansa.

Sa pagtatapos ng programa, muling nagpalipad ng 126 puting kalapati ang mga opisyal ng Quezon bilang pakikiisa sa 126th taon ng kalayaan ng bansa. (Vick Aquino)