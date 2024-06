Andrea Brillantes naloka, muntik himatayin sa ginawa ni Seo Ye Ji

Ang daming naloka sa video ni Andrea Brillantes, na tili nang tili, iyak nang iyak at parang kinakapos ng hininga.

Akala mo nga ay may masamang nangyari sa kanya. May eksena pa na pagulong-gulong siya sa sahig.

Ang eksena pala, ni-like ng idol niyang si Seo Ye Ji ang mga photo niya sa Instagram.

“Hindi ito totoo! Hindi ito totoo! Hindi ito totoo.

“Wait lang, ime-make sure ko lang. Ime-make sure ko lang.

“Halaaaaa! Ayyyyyy! Haaaaaaaaa…,” sabi ni Andrea, na para ngang kinakapos ng hininga, ha!

“Ni-like ni @yeyeji_seo,” umiiyak na sey ni Andrea.

“Oh my God, ni-like niya. ‘Yung sipon ko.

“Oh my God! Oh my God! Lord thank you!” tila gulat na gulat na reaksyon pa niya habang pagulong-gulong nga sa sahig, at tila iyak nang iyak.

“Limang picture ko pala ‘yung ni-like niya. Hindi lang isa. Oh my gosh!” tumitili pa ring sabi ni Andrea.

Kaloka, di ba? Na kahit sikat na sikat na rin si Andrea, nababaliw pa rin talaga kapag napapansin ng idol niya, ha!

Well, bongga naman!