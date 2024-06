Albie Casiño iuuwi na ng ‘Pinas ang mag-ina

Nasa Boston, Massachusetts ngayon si Albie Casiño at ine-enjoy ang mga araw na kasama niya ang kanyang baby boy na si Romey.

Nakausap namin ang nanay ni Albie na si Rina Casiño at pinadalhan niya kami ng mga litrato ng kanyang anak at apo.

Ang cute nga dahil may mga litratong parehong tulog sina Albie at Baby Romey. May pictures din na enjoy na enjoy ang aktor habang karga-karga ang anak.

Tatay na tatay nga si Albie sa pictures na pinadala sa amin ni Mommy Rina.

Kuwento ni Mommy Rina tungkol sa apo at sa nanay nito, “Roman Andrew Dunton Casiño ang full name ni Baby Romey. Ipinanganak siya sa Maine, USA noong April 28.

“Michelina Marie Dunton name ng fiancée ni Albie at mommy ni Baby Romey. Sa Boracay sila nagkakilala three years ago. That time, sa Guam pa based si Michelina.”

Gusto raw talaga ni Albie na makapunta nung manganganak na si Michelina pero dahil sa kasagsagan ng taping at promotions ng ‘Can’t Buy Me Love’ ay hindi nakaalis ang aktor.

Pero nang natapos naman lahat ng commitments ni Albie ay umalis na ito pa-Amerika.

“Sa July 9 ang balik ni Albie at kasama na niya sina Baby Romey at Michelina,” tsika pa ni Mommy Rina.

Siyempre, excited na rin daw sila sa pag-uwi ni Albie at nina Baby Romey at Michelina.

‘Yun na! (Jun Lalin)