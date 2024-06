KINASUHAN ng Philippine National Police (PNP) ang anim na miyembro ng Kingdom of Jesus Christ (KOJC) nang harangan nila habang armado ng itak ang mga awtoridad na lumusob sa mga kuta ng kanilang lider na si Pastor Apollo Quiboloy para isilbi ang warrant of arrest nito.

Sa isinagawang press conference sa Camp Crame, sinabi ni PNP Public Information Office (PIO) chief Police Col. Jean Fajardo, sinabi nito na dinala sa istasyon ng pulisya ang anim na miyem­bro ng KOJC matapos umano nilang atakehin ang mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) at lokal na pulisya nang pasukin ng mga ito ang compound ng Glory Mountain sa Davao City noong Lunes nang madaling-araw.

Ito’y para isilbi ang warrant of arrest laban kay Quiboloy at limang iba pa dahil sa kasong child abuse at human trafficking.

Ayon kay Fajardo, 17 itak at isang marble gun ang nakumpiska ng pulisya sa lugar.

“Meron pa tayong na-recover na isang marble gun na kapag tumama sa mata or sa katawan ay this will cause some major injuries. At inspite of that ay hindi pa rin gumanti ‘yung mga pulis natin dahil ‘yun talaga ‘yung bilin. Maximum tolerance tayo,” saad ni Fajardo.

“Doon sa nangyaring insidente doon sa Glory Mountain, may attempt tala­gang atakehin ‘yung mga pulis natin. May anim na dinala sa station pero kinuhanan lang sila ng ilang detalye pero ni-release din natin, pero we intend to file through regular filing for obstruction of justice,” dagdga pa nito.

Samantala, hindi na kakasuhan ang mga miyembro ng KOJC na gumamit ng water cannon upang itaboy ang pulisya sa sinalakay na compound sa Davao City. (Edwin Balasa)