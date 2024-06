KINUMPIRMA kahapon ng Department of Migrant Workers (DMW) na tatlong Overseas Filipino Worker (OFW) ang nasawi sa sunog na sumiklab sa isang residential building sa Kuwait noong Miyerkoles nang umaga.

Ayon kay DMW Secretary Hans Leo J. Cacdac, nasawi ang tatlong biktima matapos mahirapang huminga mula sa nalanghap na usok sa nasusunog na anim na palapag na gusali sa al-Mangaf, Kuwait.

Ani Cacdac, kabilang ang tatlong biktima sa 11 Pinoy na nagtatrabaho sa isang construction company na naninirahan sa nasabing gusali.

Samantala, dalawa pang OFW ang nananatili sa ospital dahil sa kritikal nilang kalagayan habang ligtas naman ang anim pa nilang kasama.

Kasabay nito’y inatasan na ni Cacdac ang mga tauhan ng Migrant Workers Office (MWO) sa Kuwait at Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) na makipag-ugnayan sa Philippine Embassy sa Kuwait sa ilalim ni Ambassador Jose Cabrera para sa pagpapauwi sa bangkay ng mga biktima.

Ani Cacdac, kasama niya si OWWA Administrator Arnell A. Ignacio sa pakikipag-usap sa mga pamilya at kaanak ng 11 OFW.

“We are in touch with the families of all the affected OFWs, including the families of those two in critical condition and the families of the three fatalities. Six of them are now safe and provided with their immediate needs. We will provide all the necessary assistance and support to the OFWs and their families in this difficult time as directed by the President,” ayon sa kalihim.

Sa ulat, sumiklab ang sunog sa nasabing residential building bandang alas 4:30 nang umaga. Nagresulta ito sa pagkasawi ng 49 katao kung saan 43 sa mga biktima ay mga Indian.

Hindi pa natutukoy ang sanhi ng sunog pero nakapagpabilis umano sa pagkalat ng apoy ang pagsabog ng mahigit sa 20 gas tank at iba pang flammable material sa gusali. (Betchai Julian)