NASA 16 na opisyal at tauhan ng National Capital Region Police Office (NCRPO) ang pinarangalan dahil sa kanilang mga accomplishment sa iba’t ibang operasyon ngayong taon.

Pinangunahan ni Philippine National Police (PNP) Chief PGen. Rommel Marbil ang pagbibigay ng medalya ng katangi-tanging gawa at medalya ng kadakilaan sa 16 na pulis na nakatalaga sa iba’t ibang unit ng NCRPO.

Ayon kay NCRPO Chief PMGen. Melencio Nartatez jr., kabilang sa mga kinilala ang mga opisyal at tauhan na nasa likod ng pagkakaaresto sa apat na pulis na sangkot sa kidnapped for ransom, manhunt operation sa Canadian national na dawit sa P9 bilyong halaga ng shabu sa Alitagtag, Batangas, pagkakahuli sa drag race suspect sa Makati City, pagkakadakip sa mga suspek na sangkot sa patayan sa Las Piñas, Muntinlupa, Quezon City at mga police operation laban sa mga high value drug individual.

Sa kanyang mensahe, sinabi ni Marbil na ang pagkilalang ito ay patunay na hindi nagpapabaya ang mga pulis sa kanilang trabaho kaya dapat silang kilalanin at pamarisan ng kanilang hanay.

Pinangunahan ni Marbil ang se­remonya sa Camp Bagong Diwa sa Bicutan, Taguig City kahapon nang umaga. Kabilang si Nartatez sa binigyan ng parangal.

Ayon sa PNP Chief, hindi sila mangingiming hulihin at sibakin ang mga tiwaling pulis sa kanilang hanay bilang paglilinis sa bakuran ng PNP.

“Para sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka,” diin ni Marbil. (Edwin Balasa/Betchai Julian)