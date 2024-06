Xian Lim bagay na may saltik

May saltik ang role ni Xian Lim sa ‘Playtime’ na nag-premiere screening noong Tuesday night, June 11, sa SM The Block.

He played the psychopath role with ease na parang hindi siya galing romcom. Parang matagal na niyang ginagawa. Believable, in short.

Doble-kara siya dito. Very charming ‘pag nang-e-entice ng babae at very menacing naman ‘pag nasa playtime mode. At tama si Direk Mark Reyes na he’s perfect for the role. Maa-appreciate mo ang pagiging malaking tao niya sa screen at parang papel kung buhat-buhatin at ihagis-hagis niya ang tatlong babae.

Ang ‘Playtime’ ay iikot kay Lucas (Xian) na nanglu-lure ng mga babae para dalhin sa kanyang secret hideaway at literal na paglaruan. Pero may bali sa dulo dahil isa lang pala sa kanila ang talagang pakay niya. His prized catch, ika nga.

Among the three women na nabiktima niya, pinaka-awang-awa kami kay Roni (played by Coleen Garcia). Siya ang pinakamaraming pasakit na inabot kay Xian at dahil sa husay niya, maaawa ka talaga sa kanya.

Okay rin si Faye Lorenzo, bagay rin sa kanya ang la traidora character niya as Patricia at may comic timing din.

Pinalakpakan naman ang torture dance scene ni Sanya Lopez, who played as a vlogger na friendly on-cam, antipatika off-cam. Matatawang-maaawa ka sa kanya at naitawid niya ang emotionally draining scene na ‘yon. Siya ang pinaka-palaban dito.

Entertainment-wise, panalo ang ‘Playtime’. And just like in any game-watching, you’d find yourself rooting for some characters. Meaning, engaging siya. Feeling namin, nag-playtime rin si Direk Mark by veering away from his sanitized, wholesome stories.

Nakulangan lang kami sa background ng character ni Xian. Mapapaisip ka kung bakit siya nagkaganun. Ni hindi na-establish kung ano’ng trabaho niya. Basta’t prinesent na siya sa simula pa lang na may sayad na.

But other than that, worth watching ang ‘Playtime.’ It served its purpose na inisin, gulatin, at galitin ka.

Samantala, well-supported ng mga Kapuso stars ang premiere night ng ‘Playtime.’ Ilan sa mga nakita namin doon sina Maey Bautista, Pancho Magno, Ken Chan, Rochelle Pangilinan, Shuvee Etrata, Ashley Ortega, Billy Crawford, Atty. Joji Alonso, FDCP Chair Joey Reyes, at ang mag-sweetheart na Ruru Madrid at Bianca Umali.

Kasalukuyang showing ang ‘Playtime’ sa mga sinehan.