Nasa bawat Pilipino ang tunay na diwa ng kalayaan na nakikipaghamok ng patas sa mga hamon ng buhay araw-araw.

Ito ang mensahe ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa kanyang pakikiisa sa selebrasyon ng ika-126 na taong anibersaryo ng Araw ng Kalayaan nitong Miyerkoles.

Pinuri ng Presidente ang katatagan ng mga ordinaryong Pilipino sa kanilang araw-araw na pagharap sa mga pagsubok sa pamamagitan ng kanilang sipag, tapang at lakas lalo na ang mga magsasaka, mangingisda, mga guro at sundalo gaya ng naranasan ng kanilang ninuno.

Mahigit isang siglo na ang nakalipas matapos mapatid ang tanikala ng pananakop subalit nananatili sa puso ng mga Pilipino ang pagmamahal sa bansa at nagkakaisang naninindigan sa pinaghirapang nakamit na kalayaan ng mga ninuno.

“A century and quarter have passed since we unshackled the chains of subjugation yet the fervor of nationalism persistently burns brightly in each of us today. We stand united as ever, upholding with pride the hard-earned liberty bequeathed to us by our forebears,” anang Pangulo. (Aileen Taliping)