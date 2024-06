Malaking banta sa pambansang seguridad ang mga criminal syndicate na nagpapanggap na Philippine Offshore Gaming Operator (POGO) sa Pilipinas, ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro.

“The concern is that we should stop these syndicated criminal activities operating out of our base, which weaken our financial standing, our country ratings, [and] corrupt our socie­ty,” ani Teodoro sa isang statement.

Ginawa ng kalihim ang pahayag matapos ang serye ng pagsalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa illegal POGO hub sa Bamban, Tarlac noong Marso at sa Porac, Pampanga nitong nagdaang araw lamang.

Isiniwalat ng ilang senador na nakumpiska sa dalawang hub ang mga gamit sa posibleng pang-eespiya at ang pag-hack sa mga ahensiya ng gobyerno. Nakita rin sa Porac hub ng Lucky South 99 ang ilang uniporme ng People’s Liberation Army ng China.

Ayon kay Teodoro, hindi maituturing na POGO ang mga ni-raid na hub sa Bamban at Porac dahil ang una ay kahintulad lamang ng business process outsourcing (BPO) ang trabaho.

“For example, there are legitimate POGOs where the bets and the payoffs are taken from other countries [such as] horse racing in Europe, [and] sports betting; only the matching of bets and payouts are done here but the bets originate [from] outside [the country],” paliwanag niya.

‘Yung POGO na alam natin [dito sa Pilipinas] na operated to evade the ban on gambling in China, the bets originate here. So, may diperensya,” dagdag ng kalihim.

Aniya, nababahala siya sa operasyon ng sindikatong nagpapanggap na POGO dahil malapit lamang sila sa mga kampo ng militar ng Pilipinas.

Sinisiyasat na umano ngayon ng DND ang mga nakuhang ebidensiya mula sa mga hub ng Tarlac at Pampanga.

Bumubo naman ng task force ang Department of the Interior and Local Government (DILG) upang siyasatin kung may inisyung mayor permit sa operasyon ng Lucky South 99 sa Porac.

“Well, tinitingnan natin ang buong insidente. Pinagre-report ko ‘yung RD (regional director) paano nangyari na isang kalaking complex nagkakaroon ng activities na ganito. Actually, lahat ng anggulo tinitignan natin dito,” wika ni DILG Secretary Benhur Abalos.

Nagbabala naman si Speaker Martin Romualdez sa mga POGO operator na sumunod sa batas upang hindi sila maaresto ng mga pulis.

“Basta dapat lahat ng stakeholders diyan, sumunod sa batas. At sa mga lumalabag sa batas, lagot kayo sa ating mga law enforcer. ‘Yung mga bawal ang ginagawa ninyo, talagang huhulihin kayo. Kaya dapat sumunod kayo sa batas para hindi kayo magkaka problema,” saad ni Romualdez.