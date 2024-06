NANAWAGAN si Department of National Defense (DND Secretary Gilbert Teodoro) sa sambayanan na magkaisa laban sa kasinungali­ngan at maling impormasyon na pinakakalat ng mga indibidwal o grupong naglalayong magkawatak-watak ang bansa.

Sa kanyang mensahe para sa pagdiriwang ng ika-126 na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan, pinaalalahanan ng kalihim ang mga mamamayan na manatiling mapanuri at makibahagi sa pagbabantay at pagtatanggol sa kalayaan ng Pilipinas.

Tiniyak naman ng kalihim na sa gitna ng mga panibagong banta sa kalayaan ng Pilipinas, maaasahan aniya ang DND na mananatiling matatag sa paninindigan sa pambansang karapatan sa ating mga kapuluan para sa kinabukasan ng bansa.

Samantala, ginunita ni Armed Forces of the Philippines (AFP) Chief of Staff Gen. Romeo Brawner Jr. ang katapa­ngan, sakripisyo at dedikasyon ng tropa ng militar upang mapanatili ang kalayaan ng bansa.

Ang araw ng kalayaan ay magsilbi aniya sana na paalala sa mga Pilipino para sa kani-kanilang resposibilidad upang masiguro ang kaligtasan, kalayaan at integridad ng Pilipinas.

Sa temang ‘Kalayaan, Kinabukasan, Kasaysa­yan’ inalala rin ng Philippine National Police (PNP) ang katapangan at sakripisyo ng kanilang hanay na nakipaglaban para sa kalayaan ng bansa.

Ipinangako rin ng PNP ang patuloy na pagbibigay ng serbisyo, karangalan at hustisya bilang bahagi ng tapat nilang paglilingkod sa bayan. (Edwin Balasa)