MAY nanalo na hindi pa man sumasapit ang Father’s Day!

Hinangaan ng mga netizen ang isang tatay na sumabay sa pagsayaw sa kanyang anak sa stage.

Hindi lang ‘yun, kinarir din ng tatay ang pagsusuot ng damit pambabae para matchy-matchy sila ng kanyang dalagita.

Sa video na inupload ni Jhexica Liban, kitang-kita ang mag ama na enjoy na enjoy habang humahataw sa stage.

Nakakabilib si Tatay dahil hindi nito alintana kung nakakatawa ba ang itsura niya.

Supportive din ang crowd na panay ang cheer sa performance ng mag-erpat.

“A great father who will do absolutely anything to support his daughter. Respect.”

“That’s the first time I saw a Filipino father willing to do such a thing for supporting and giving an effort to his daughter… Salute”

“Best father…the luckiest daughter.”