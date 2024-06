‘Sumpa’ ng Boston Celtics tutuldukan ni Kyrie Irving

IISA ang resulta ng last 12 games ni Kyrie Irving kontra Boston Celtics – talo.

Gigil na si Irving na basagin ang losing streak, kasabay nito ay makaisa ang Dallas Mavericks.

Iho-host ng Mavs ang Game 3 ngayong araw at pipiliting tapyasin ang 0-2 deficit.

Aminado ang star guard ng Mavericks na wala sa hulog ang laro niya sa Boston, nilayasan niya noong 2019 matapos ang dalawang season para lumipat sa Brooklyn bago napadpad sa Dallas noong isang taon.

“As a competitor, it’s frustrating,” bulalas ni Irving nitong Martes. “But I don’t want to let that seep in or spill over to any other decisions I have to make there as a player.”

Nag-average lang si Irving ng 14 points (35 percent shooting), 4 assists sa first two games ng NBA Finals sa dati niyang home arena sa TD Garden. Hindi siya tinantanan ng boos ng local crowd.

“They’re not going to stop pressing us, stop their pace, stop testing us on both ends of the floor,” dagdag ni Kyrie. “We know what we’re in for. But now we have to raise it to an even higher level, and it starts with me.”

Ayon sa BetMGM Sportsbook, 2.5-point favorite ang Dallas ngayong Game 3.

Mababak-apan ‘yun ng Mavs kung maganda ang ayuda ni Irving kay Luka Doncic, at pumutok din sina PJ Washington, Daniel Gafford, Dereck Lively II. (Vladi Eduarte)