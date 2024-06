BUMILIB ang customer ng isang laundry shop nang isoli ng staff nito ang P1K na naiwan niya sa pinalabhang damit.

Sabi niya, hindi matatawaran ang katapatan ng mga staff ng laundry shop na hindi pinag-interesan ang perang nakita nila mula sa damit ng customer.

Napa-shoutout ang kliyenteng si Mary Grace Agnes nang makita niyang nakadikit sa mga natuping damit nila ang P1,000 bill na nakita ng mga staff nito mula sa bulsa ng kanilang pinalabhan.

Sa post ni Mary Grace, ipinakita niya ang nakabalot na damit nila na for pick up na matapos labhan at tupiin, nakadikit sa plastic ang pera na may masking tape pa ng kanilang pangalan para hindi ito mapunta sa iba.

Ani Mary Grace, hindi niya napansin na naiwan ang pera sa bulsa ng isa nilang pantalon o shorts at pambili sana ito ng meryenda ng kanyang mga anak.

Saludo naman siya sa honesty ng laundry shop dahil wala man lang nag-interes sa pera kahit wala namang makakaalam kung ibinulsa man nila ito.

Iba talaga ang Pinoy. Mahirap ang buhay pero hindi matatawaran ang integridad.