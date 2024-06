Samantha Catantan kayod sa training para sa Olympics

NAKATAKDANG simulan ni Filipino fencer Samantha Catantan ang training camp sa Venice, Italy ngayong linggo bilang preparasyon sa kanyang inaasam na makalaro sa 2024 Olympics sa Paris, France.

Tumungo na si Catantan sa Italy kahapon para sa kanyang two-week training camp sa Penn State University fencing team na gagabayan ni coach Matteo Zennaro na siyang naghanda ng pag-eensayuhan ng Pinay.

“With the help of my coaches at Penn State University, we’re able to arrange this training camp,” saad ni Catantan.

Nakatanggap si Catantan ng suporta sa DRI+ , sa ilalim ng Burlington Industries PH, Inc. kung saan ay nakipagkita ito kay company General Manager Ruddy Tan at Production Manager Dexter Tan.

Nakakuha ng spot sa Paris Olympics si 22-year-old Catantan nang manalo ito ng women’s foil gold medal sa Asian & Oceania Olympic Qualification Tournament noong Abril sa Fujairah, United Arab Emirates.

Nakalsuhan ni Catantan ang 32-year drought at una sa women’s category ang Filipino fencer na sasabak sa Olympics.

Si Wawit Torres, commissioner sa Philippine Sports Commission, ay sumalang noong 1992 Barcelona Olympics sa Spain.

Unang Filipino fencer si Percy Alger na sumalang sa Summer Games noong 1988 Seoul Olympics sa South Korea.

Pagkatapos ng kanyang training camp sa Italy, tutungo si Catantan sa Metz, France sa huling linggo ng Hunyo para ipagpatuloy ang preparasyon para sa Olympics.

Sasamahan si Catantan ni long time Filipino mentor Amat Canlas sa France sa training camp na inayos ng Philippine Olympic Committee (POC). (Elech Dawa)