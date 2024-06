Şakit sa likod, scoliosis ba agad?

Iba’t iba ang ating gawain, iba’t iba din ang maaaringmaramdamang pagod, iba’t iba din ang mararamdaman dahildito at kabilang na ang maaaring pananakit ng katawan. Isa samadalas na bahagi na nananakit ay ang ating likuran. Ang tanong sa atin ay palaging nananakit ang likuran nya at dahildaw ba ito sa kanyang scoliosis. Madalas mangyari at makakapasok pa din sa trabaho, ngunit may panahon na matindiang sakit na hindi na makapasok. Binigyan ng clearance namanng orthopaedic surgeon magtrabaho. Ano ang pwedeng gawinpara di maulit ang pananakit?

Ang scoliosis ay isang karamdaman na may kinalaman saistruktura ng ating vertebral column. Ito ang bahagi nahumahawak sa ating katawan at pumoprotekta ng ating spinal cord na kadugtong ng ating utak. Ito ang sentro ng mga nerves natin na nakakalat sa buong katawan. Madalas makikita ito sa x-ray. Ang normal na x-ray ay makikitang tuwid ang vertebral column, pero ang may scoliosis ay hindi at may kurbado. Kung minsan, lalo na sa annual physical exam ay hindi nakikita itodahil ang kadalasang ginagawa ay ang chest x-ray. Ito ay para makita ang baga kung may nakakahawang karamdaman tulad ng tuberculosis. Hindi makikita ang kabuuan ng spine dahilnatatakpan ng mga shadow ng puso at abdomen. Kaya kakailanganin ang x-ray ng spine. Kung positibo sa scoliosis at may pagkakataon na naging normal ang chest x-ray, hindi ibigsabihin ay nawala ang scoliosis. Hindi lamang ito nakita dahilhindi naman ito nawawala.

Madalas, hindi naman ang scoliotic na spine ang mananakit, kung hindi ang mga muscles na nakakabit dito. Maglalaban ang mga ito para maituwid ang hindi naman maitutuwid. Kaya ang mahalaga ay palakasin ang mga ito para hindi bumigay lalo nasa pang araw araw na trabaho at gawain. Ngunit kung nananakitang katawan, kinakailangan ay maipahinga muna ito ng mabuti. Para mabawasan ang pamamaga sa paligid, mas makakabuti ang hindi kumilos ng madami at ihiga, kahit isang araw lang. Makakahingi ng tulong sa ating mga rehabilitation medicine specialists o physiatrist kasama ang mga physical therapists. Mabibigyan ng magandang programa para mapalakas ang katawan at panatiliin ang setting ng mga muscles.

Karamihan ng mga kumpanya ay humihingi ng clearance para makapagtrabaho ang isang may scoliosis. Ang clearance ay ibinibigay ng mga orthopaedic surgeons. Hindi itokasiguraduhan na hindi na mananakit ang likuran. Ngunitmadalas ang mga payo ay ibinibigay para makapagpatuloy satrabaho na hindi mananakit ang likuran. Ito ay para langmalaman kung ano ang kundisyon at hindi ito basta bastamananakit at maaaring maging late sa trabaho, mag undertime o mag absent.

Kaya kung masabihan na may scoliosis, kausapin ang inyongorthopaedic surgeon para mapayuhan nang hindi basta bastamanakit ang inyong likuran.

Hanggang sa susunod na Huwebes! Stay Healthy! Stay safe!Remain vigilant!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kapitbahay tuwing martes10am at Health Watch tuwing ikatlong linggo ng buwan 9am saDZEC1062) at Doc Rylan Facebook Live tuwing linggo ng 11am. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na#docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mgakomentaryo at katanungan.